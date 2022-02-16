В Калининграде в ДТП пострадали двое водителей

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде во вторник, 15 февраля, произошло два ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На улице Баженова 41-летняя водитель «Мазды» выехала на перекресток со второстепенной дороги и врезалась в «Пежо». В результате столкновения 21-летний водитель «Пежо» получил телесные повреждения.

На Советском проспекте водитель «Шкоды» при повороте на ул. Габайдулина не уступил дорогу и врезался в «Хонду». В результате аварии 45-летний водитель «японца» получил телесные повреждения.