В БФУ ищут добровольцев для апробации постковидной терапии

Хватит терпеть слабость и повышенную утомляемость! Фото: Мария ЛЕНЦ

Если ваш возраст – от 18 до 65 лет и с момента выздоровления после заражения коронавирусом прошло от 4 до 12 недель, то вы можете стать добровольцем и принять участие в апробации постковидной терапии.

Набором добровольцев занимаются в БФУ имени Канта, делая акцент на одной из самых распространенных жалоб у переболевших COVID-19 – астению (состояние, характеризующееся слабостью, повышенной утомляемостью, быстрой истощаемостью и плохой переносимостью физических, умственных и психических нагрузок).

В рамках терапии (ее продолжительность - ориентировочно месяц) предлагается использование специально созданного препарата, применение которого будет проходить строго под медицинским контролем.

За более подробной информацией обращайтесь по телефону +7-962-257-74-80.

Свои заявки и вопросы также можно присылать на почту: kantiana.trials@gmail.com.