Из-за циклона «Иления» в Калининградской области объявлено штормовое предупреждение

. Фото: Александр Подгорчук

Циклон «Вера», который маячил на горизонте в начале недели, в итоге обошел Калининград стороной, но ветер в нашем регионе все равно усилится. Изменения погоды будут связаны со штормовым циклоном, получившим у немецких метеорологов имя «Иления» (Ylenia).

. Фото: www.met.fu-berlin.de

В среду, 16 февраля, региональное управление МЧС объявило официальное штормовое предупреждение.

- С первой половины дня четверга, 17 февраля, ожидается усиление юго-западного, западного ветра до 25 м/с, ночью местами сильный дождь, - сообщает ведомство.

Отметим, что «Иления», судя по всему, будет не последним штормом на этой неделе. На выходных синоптики ждут приближение к Калининграду еще одного, более мощного циклона.