Водители, продавцы, школьники: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За последние сутки в Калининградской области подтверждено 2038 случаев коронавирусной инфекции. 1929 случаев выявлено в форме ОРИ, 24 случая - в форме пневмонии. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Среди заболевших за сутки:

463 ребенка до 18 лет, в том числе:

- 130 неорганизованных детей до 6 лет, в том числе 4 до года;

- 69 детей до 6 лет, посещающих детские дошкольные учреждения;

- 243 школьника;

- 21 студент до 18 лет;

1575 взрослых, в том числе 273 старше 65 лет. В том числе:

- 104 медицинских работника;

- 104 работника образования;

- 77 сотрудников торговли и общепита;

- 58 работников промпредприятий;

- 67 работников транспорта, водителей;

- 43 работника пищевых предприятий;

- 12 сотрудников предприятий в сфере ЖКХ;

- 13 сотрудников учреждений культуры;

- 22 сотрудника банков;

- 11 работников с/х;

- 6 сотрудников предприятий по оказанию телекоммуникационных услуг;

- 7 сотрудников охранных предприятий;

- 5 сотрудников гостиниц;

- сотрудник санатория;

- 5 сотрудников предприятий по оказанию бытовых услуг;

- 505 иных работающих;

- 259 пенсионеров;

- 57 студентов старше 18 лет;

- 219 неработающих.