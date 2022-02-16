Водители, продавцы, школьники: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
За последние сутки в Калининградской области подтверждено 2038 случаев коронавирусной инфекции. 1929 случаев выявлено в форме ОРИ, 24 случая - в форме пневмонии. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Среди заболевших за сутки:
463 ребенка до 18 лет, в том числе:
- 130 неорганизованных детей до 6 лет, в том числе 4 до года;
- 69 детей до 6 лет, посещающих детские дошкольные учреждения;
- 243 школьника;
- 21 студент до 18 лет;
1575 взрослых, в том числе 273 старше 65 лет. В том числе:
- 104 медицинских работника;
- 104 работника образования;
- 77 сотрудников торговли и общепита;
- 58 работников промпредприятий;
- 67 работников транспорта, водителей;
- 43 работника пищевых предприятий;
- 12 сотрудников предприятий в сфере ЖКХ;
- 13 сотрудников учреждений культуры;
- 22 сотрудника банков;
- 11 работников с/х;
- 6 сотрудников предприятий по оказанию телекоммуникационных услуг;
- 7 сотрудников охранных предприятий;
- 5 сотрудников гостиниц;
- сотрудник санатория;
- 5 сотрудников предприятий по оказанию бытовых услуг;
- 505 иных работающих;
- 259 пенсионеров;
- 57 студентов старше 18 лет;
- 219 неработающих.