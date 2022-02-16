Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Александр Подгорчук

За сутки в Калининградской области было выявлено 2038 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 22 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 888 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 77,

Багратионовский городской округ - 67,

Озерский городской округ – 33,

Балтийский городской округ –82,

Пионерский городской округ – 32,

Гвардейский городской округ - 61,

Полесский городской округ – 32,

Гурьевский городской округ - 169,

Правдинский городской округ – 51,

Гусевский городской округ – 95,

Светловский городской округ – 56,

Зеленоградский городской округ – 68,

Светлогорский городской округ – 31,

Краснознаменский городской округ – 25,

Славский городской округ – 26,

Ладушкинский городской округ – 6,

Советский городской округ - 28,

Мамоновский городской округ – 34,

Черняховский городской округ – 106,

Неманский городской округ – 67,

Янтарный городской округ – 4.