Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Александр Подгорчук
За сутки в Калининградской области было выявлено 2038 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 22 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 888 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 77,
Багратионовский городской округ - 67,
Озерский городской округ – 33,
Балтийский городской округ –82,
Пионерский городской округ – 32,
Гвардейский городской округ - 61,
Полесский городской округ – 32,
Гурьевский городской округ - 169,
Правдинский городской округ – 51,
Гусевский городской округ – 95,
Светловский городской округ – 56,
Зеленоградский городской округ – 68,
Светлогорский городской округ – 31,
Краснознаменский городской округ – 25,
Славский городской округ – 26,
Ладушкинский городской округ – 6,
Советский городской округ - 28,
Мамоновский городской округ – 34,
Черняховский городской округ – 106,
Неманский городской округ – 67,
Янтарный городской округ – 4.