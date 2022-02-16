В Калининграде начинается суд над водителем, который врезался в остановку на ул. А. Невского

. Фото: Архив "КП"

В Ленинградский районный суд Калининграда поступило уголовное дело в отношении водителя, которого обвиняют в наезде на пешеходов на остановке. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, 27 сентября 2021 года 49-летний водитель кроссовера «Рено» на улице Александра Невского выехал на тротуар и въехал в остановку, где в этот момент находились мама с сыном. Пострадавшие с тяжелыми травмами были госпитализированы: женщина - в БСМП, 8-летний мальчик - в детскую областную больницу.

Уголовное дело на водителя завели по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Судебное заседание назначено на 2 марта.