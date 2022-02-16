В Советске будут судить предпринимателя за торговлю контрафактной одеждой

Прокуратура Советска утвердила обвинительное заключение в отношении местной жительницы, которая торговала контрафактной одеждой и обувью. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Индивидуальный предприниматель продавала контрафактную одежду и обувь, незаконно используя чужие товарные знаки компаний Adidas («Адидас»), Reebok («Рибок»), Nike («Найк»). Причиненный ущерб правообладателям товарных знаков превысил 1 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.