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Общество16 февраля 2022 13:31

В Советске будут судить предпринимателя за торговлю контрафактной одеждой

Причиненный ущерб правообладателям товарных знаков превысил 1 млн рублей
Виктор Сергеев
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Прокуратура Советска утвердила обвинительное заключение в отношении местной жительницы, которая торговала контрафактной одеждой и обувью. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Индивидуальный предприниматель продавала контрафактную одежду и обувь, незаконно используя чужие товарные знаки компаний Adidas («Адидас»), Reebok («Рибок»), Nike («Найк»). Причиненный ущерб правообладателям товарных знаков превысил 1 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.