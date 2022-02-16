В Калининградской области зафиксирована ранняя активизация клещей

. Фото: БФУ им. И. Канта

В Калининградской области наблюдается ранняя активизация клещей. Об этом сообщил исследователь, аспирант Института живых систем БФУ Евгений Волчев, сообщает пресс-служба вуза.

«В прошлом году активность клещей была зафиксирована 23 февраля. В этом году из-за положительных температур и отсутствия заморозков иксодовые лесные и луговые клещи проснулись раньше. В Калининградской области опасные животные, как правило, являются переносчиками клещевого энцефалита, болезни Лайма, моноцитарного эрлихиоза и гранулоцитарного анаплазмоза человека», — подчеркнул ученый.

Эксперт призывает внимательно относиться к собственной безопасности на природе: обрабатывать одежду качественными средствами, производить регулярный осмотр на наличие клещей не только себя, но и питомцев, после возвращения с отдыха на природе рекомендуется принять горячий душ и постирать одежду при температуре 60 градусов.