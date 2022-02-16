В Калининграде установят ограждение возле двух участков железной дороги

. Фото: Пресс-служба КЖД

В Калининграде на двух участках с интенсивным движением поездов - под путепроводом на улице Гайдара и в районе улицы Железнодорожной - будет установлено ограждение. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.

В КЖД отмечают, что в непосредственной близости есть возможности для безопасного перехода этих участков, однако именно в этих местах фиксируется наибольшее количество нарушений правил перехода через железнодорожные пути.

В 2021 году в результате пренебрежения правилами перехода через железнодорожные пути погибли 7 пешеходов, еще четверо получили травмы.