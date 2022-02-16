Калининградец съехал с арендованной квартиры, прихватив драгоценности хозяйки

Хозяйка квартиры на улице Сибирякова в Калининграде огорчилась, когда выяснила, что парень, которому женщина на длительный срок сдала одну из комнат, вдруг пропал бесследно. То есть на пополнение бюджета за счет ренты можно было больше не рассчитывать. Но еще больше расстроилась калининградка, когда выяснила, что вместе с квартирантом из жилища исчезли два золотых кольца и две пары сережек из того же драгметалла. А это уже прямой ущерб в размере 56 тысяч рублей. Оставалось только одно – идти за помощью в полицию.

- Оперативники уголовного розыска установили, что арендатором являлся 21-летний продавец магазина табака и курительных принадлежностей, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД России. - Подозреваемого нашли в одном из поселков Багратионовского района. В отделе полиции ранее не судимый молодой человек дал признательные показания.

В общем, сначала преступник снес в ломбард хозяйкины драгоценности, а потом съехал и сам, логично рассудив, что после содеянного задерживаться по данному адресу, пожалуй, не стоит. А между прочим, уголовное дело в отношении него возбудили по статье УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».