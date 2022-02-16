Военная прокуратура оштрафовала калининградский ремзавод и его руководителя

Военная прокуратура Балтийского гарнизона в ходе проверки исполнения требований антикоррупционного законодательства установила, что ремонтный завод средств связи (филиал «Воентелекома») принял на работу бывшего военнослужащего, ранее проходившего службу на должности, связанной с коррупционными рисками. Однако в нарушение требований закона уведомление о состоявшемся трудоустройстве работодатель направил командованию по истечении установленного 10-дневного срока с момента заключения трудового договора.

В связи с этим военный прокурор гарнизона возбудил в отношении юридического лица и его руководителя производства об административных правонарушениях, предусмотренных статьей КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего». По итогам их рассмотрения судья 2-го судебного участка Балтийского судебного района Калининградской области назначил правонарушителям наказание в виде штрафов в размере, соответственно, 50 тысяч и 20 тысяч рублей.