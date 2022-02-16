Кадровый центр Гусева переехал в новый офис

В Гусеве открылся новый офис кадрового центра, который теперь расположен в доме № 10 по улице Тимирязева. Как отмечает пресс-служба правительства Калининградской области, увеличившееся по площади в полтора раза помещение стало «более просторным и клиентоориентированным».

В первом из двух залов расположены зоны ожидания и приема граждан. Для посетителей организован сектор доступа к электронным ресурсам, где кадровые консультанты помогут зарегистрироваться на портале «Работа в России», получить статус безработного и окажут другие услуги. Также соискателям предоставлена возможность пройти первичное тестирование и проконсультироваться с психологом в режиме онлайн.

Во втором зале разместилась мобильная бригада «Восток», специалисты (хотя так и хочется сказать «бойцы») которой проводят с гражданами и работодателями выездные мероприятия, не исключая самых удаленных поселков региона. Здесь также намерены организовывать ярмарки вакансий, круглые столы, конференции и прочие полезные мероприятия.

По словам министра соцполитики Анжелики Майстер, в ближайшее время также заработают обновленные кадровые центры в Озерске и Черняховске.