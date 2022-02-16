Зенитчики Балтфлота отразили нападение условного противника

Действуя по известному принципу «хочешь мира – готовься к войне», боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» соединения противовоздушной обороны Балтийского флота выполнили учебные задачи по отражению ракетно-авиационного удара условного противника.

Этому предшествовали марши в назначенные районы, где ракетчики выполнили оперативное развертывание в боевой порядок с целью обнаружения и уничтожения воздушных и баллистических целей. В целях максимального приближения к условиям реального боя воздушная обстановка в районе прикрытия была осложнена имитацией налетов авиации условного противника (в этой роли выступили самолеты Су-27, Су-24 и Су-30СМ, а также вертолеты морской авиации), действующей во всем диапазоне высот и скоростей.

- Кроме того, в целях создания помеховой обстановки действия боевых расчетов осложнялись применением средств радиоэлектронной борьбы, - добавили в пресс-службе Западного военного округа.

В итоге все цели были успешно уничтожены ракетным залпом – производились электронные пуски по воздушным целям. Задачи по прикрытию позиций ракетных комплексов обеспечивали зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1».