Еще не весна, но в Калининградскую область прилетели «Ласточки»

Скоро по железным дорогам региона будут летать 11 таких вот красавиц. Фото: Правительство Калининградской области

У местных железнодорожников сегодня праздник. На Калининградскую магистраль с завода-изготовителя прибыли еще два новых электропоезда «Ласточка».

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, сейчас поезда с бортовыми номерами 145 и 146 проходят техническое обслуживание, в ближайшие дни пройдут обкатку, после чего будут включены в расписание на приморских направлениях. И это еще не все пополнение парка! До конца февраля к нам в эксклав ожидается еще одна «Ласточка» - уже 11-я по счету.

Поставки новых скоростных поездов осуществляются в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» и в соответствии с решением областного правительства.