После драки с уголовником советчанин добровольно вручил ему свой телефон

Отмечая окончание рабочей недели, 35-летний житель Советска решил стакнуться с другим горожанином, которого до сего момента не имел чести знать. Предстоящий уик-энд отмечали бурно, после обильных возлияний перейдя к взаимным оскорблениям, а затем сойдясь врукопашную.

Как отметили в полиции, драка закончилась как бы вничью. Немного отдышавшись, новый знакомый как ни в чем не бывало попросил у советчанина мобильник – мол, нужно срочно позвонить. Трудно сказать, какой логикой руководствовался горожанин, но просьбу он выполнил! О чем тут же пожалел, ибо оппонент, едва заполучив гаджет в руки, задал стрекача, оказавшись в этом забеге явным победителем. Плюнув вслед мерзавцу, владелец телефона отправился в отдел внутренних дел.

- В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области. - Им оказался ранее судимый 43-летний мужчина. Похищенный телефон стоимостью 10 тысяч рублей он успел потерять.

Отвечать бегуну-растеряхе на сей раз придется по уголовной статье о мошенничестве.