Задержан замглавы администрации Зеленоградска

В Зеленоградске задержан первый заместитель главы администрации городского округа Руслан Андронов. Об этом со ссылкой на собственные источники в силовых структурах Калининградской области сообщило информагентство ТАСС.

Детали и причины задержания не уточняются. По неофициальной информации, правоохранители явились прямо в служебный кабинет чиновника, где позже провели обыск. Согласно одной из версий следственные действия проводятся в связи с тем, что Андронов подозревается в экономических преступлениях.

Стоит напомнить, что на днях Зеленоградск с рабочим визитом посетил калининградский губернатор. Антон Алиханов раскритиковал местные власти за то, что они идут на поводу у застройщиков.