Калининград
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 февраля 2022 17:25

Задержан замглавы администрации Зеленоградска

Официального подтверждения о следственных действиях в отношении Руслана Андронова пока нет
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)

В Зеленоградске задержан первый заместитель главы администрации городского округа Руслан Андронов. Об этом со ссылкой на собственные источники в силовых структурах Калининградской области сообщило информагентство ТАСС.

Детали и причины задержания не уточняются. По неофициальной информации, правоохранители явились прямо в служебный кабинет чиновника, где позже провели обыск. Согласно одной из версий следственные действия проводятся в связи с тем, что Андронов подозревается в экономических преступлениях.

Стоит напомнить, что на днях Зеленоградск с рабочим визитом посетил калининградский губернатор. Антон Алиханов раскритиковал местные власти за то, что они идут на поводу у застройщиков.