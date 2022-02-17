Отряд кораблей Балтфлота вернулся из дальнего похода

В военной гавани Балтийска состоялась церемония встречи экипажей корветов «Стойкий» и «Сообразительный», которые с 23 января находились в походе, выполняя задачи в Балтийском и Северном морях, а также в акватории Атлантического океана.

Моряки провели десятки корабельных учений и тренировок: выполнили комплекс мероприятий по пополнению запасов топлива и воды в дрейфе и на ходу, а также поиск, обнаружение и уничтожение подводных лодок условного противника с применением комплексов противолодочного вооружения и противолодочных вертолетов Ка-27; произвели электронные пуски ракет по отряду кораблей условного противника; отработали задачи артиллерийского боя, противовоздушной и противодиверсионной обороны кораблей. Подразделения морских пехотинцев выполнили стрельбы из стрелкового оружия и гранатометов по морским мишеням.

Как отметили в пресс-службе Западного военного округа, корабли вернулись из похода технически исправными и готовыми, после пополнения необходимых запасов, выполнять задачи по предназначению. Отличившиеся в дальнем походе военнослужащие будут поощрены командованием Балтийского флота.