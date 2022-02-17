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Происшествия17 февраля 2022 6:31

В Гусеве у геодезистов украли теодолит

Дорогостоящий прибор похититель потом выставил на продажу в интернете
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
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В здание одной из организаций на проспекте Ленина в Гусеве через вскрытое окно проник злоумышленник, который похитил теодолит. Между прочим, стоит такой геодезический инструмент немало – около 10 тысяч рублей.

Полицейские, расследовавшие это преступление, решили начать с мониторинга популярных сайтов объявлений. Надо заметить, эти ресурсы в последнее время в большом почете у любителей красть все, что плохо лежит и неважно охраняется. Профессиональное чутье не подвело: вскоре на одном из сайтов появилось подозрительное предложение. На встречу с продавцом под видом заинтересованных покупателей отправились оперативники угрозыска и задержали вора, изъяв у него пресловутый теодолит.

До суда фигурант уголовного дела, возбужденного по признакам статьи 158 УК РФ «Кража», оставлен на свободе под действием подписки о невыезде.