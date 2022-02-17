Калининградская полиция выловила в море дайвера с намытым им янтарем

Лодку с водолазом засекли в километре от берега. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

По ходу проведения оперативно-профилактических мероприятий, направленных на пресечение незаконной добычи янтаря-сырца, сотрудники светлогорской полиции засекли примерно в километре от берега явно подозрительную моторную лодку. Взяв суденышко на абордаж, правоохранители обнаружили в нем 38-летнего жителя поселка Янтарного и почти килограмм добытого легким водолазом одноименного минералоида.

- С помощью водометной насадки, установленной на подвесной мотор, он размывал дно и собирал янтарь, - пояснили в пресс-службе регионального УМВД России, добавив, что в отношении правонарушителя составлен административный протокол, а моторка, водомет и ископаемая смола изъяты.

УМВД также напоминает, что в регионе продолжает работу специализированная группа по противодействию незаконной добыче янтаря. Только за предыдущий год полицейские составили 34 протокола по статье 7.5 КоАП РФ, наложив штрафов на 3,5 миллиона рублей. Кроме того, было возбуждено 7 уголовных дел, из которых 2 - по признакам статьи 191 УК РФ «Незаконный оборот янтаря». Согласно действующему законодательству наказание за самовольную добычу янтаря-сырца на первый раз предусматривает штраф в размере до 500 тысяч рублей. Повторное нарушение закона грозит уже лишением свободы на срок до 2 лет и штрафом до 1 миллиона рублей.