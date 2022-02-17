МЧС предупреждает о повышении уровня воды в Преголе во время шторма

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Во время прохождения шторма «Иления» в Калининграде ожидается повышение уровня воды в Преголе. Как сообщает региональное управление МЧС, утром и днем в четверг, 17 февраля, в устье реки вода может подняться до отметок «плюс 100 - плюс 120 см БС».

- Опасная отметка - плюс 155 см БС, - уточнили в МЧС.

Напомним, что сейчас в Калининградской области действует официальное штормовое предупреждение. С первой половины дня 17 февраля ожидается усиление юго-западного, западного ветра до 25 м/с, ночью местами сильный дождь. Высота волн в море у побережья Калининградской области, по прогнозам, будет достигать 4 метров.