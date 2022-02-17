Калининград
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия17 февраля 2022 9:04

МЧС предупреждает о повышении уровня воды в Преголе во время шторма

Вода поднимется на 1-1,2 метра
Николай Литвинов
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: Александр Подгорчук

Во время прохождения шторма «Иления» в Калининграде ожидается повышение уровня воды в Преголе. Как сообщает региональное управление МЧС, утром и днем в четверг, 17 февраля, в устье реки вода может подняться до отметок «плюс 100 - плюс 120 см БС».

- Опасная отметка - плюс 155 см БС, - уточнили в МЧС.

Напомним, что сейчас в Калининградской области действует официальное штормовое предупреждение. С первой половины дня 17 февраля ожидается усиление юго-западного, западного ветра до 25 м/с, ночью местами сильный дождь. Высота волн в море у побережья Калининградской области, по прогнозам, будет достигать 4 метров.