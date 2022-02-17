Дятлова объяснила, почему в Калининграде не запустили томограф для оценки состояния деревьев

В Калининград уже прибыл акустический томограф для исследования деревьев, но пока к работе техника не приступила.

- Сейчас специалисты учатся на нем работать, - сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова во время прямого эфира klops.ru. - Когда обучение завершится, мы приступим к обследованию деревьев.

Дятлова напомнила, что недавно власти сделали ревизию всех зеленых насаждений в городе, однако тему с вырубками назвала «излишне политизированной».

- Какое бы дерево ни нужно было срубить, это всегда вызывало острую полемику, - отметила сити-менеджер. - Говорится о том, что нельзя вырубать деревья в городе. Я согласна: бездумно это делать нельзя. Нужно выявлять деревья, которые находятся в аварийном состоянии. Я не хочу говорить про рубку и хочу ввести термин «плановое замещение зеленых насаждений». Вместо каждого вырубленного дерева должно быть высажено новое.