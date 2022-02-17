Самбисты из Калининграда завоевали две бронзовые награды Кубка Европы

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Минске прошел Кубок Европы по самбо, в соревнованиях приняли участие команды из одиннадцати государств.

В состав 33 представителей российской школы самбо были призваны трое воспитанников Калининградской федерации самбо и дзюдо. Двое завоевали медали, уступив лишь по одному поединку.

Одно из двух третьих мест среди девушек массой до 54 килограммов заняла недавняя вице-чемпионка молодежного первенства России Елизавета Сыщикова. Победив белорусских соперниц, воспитанница Сергея Мкртчяна проиграла в полуфинале судейским решением при счете 1:1 действующей чемпионке мира Гулдане Алхуманбетовой из Казахстана.

Третьим среди мужчин весом до 71 килограмма в спортивном самбо стал мастер спорта России и бронзовый призер чемпионата Европы Геворг Гзирян. Уступив в стартовом поединке будущему вице-чемпиону турнира из Армении, россиянин следом уверенно выиграл две встречи подряд у оппонентов из Белоруссии и Молдавии.