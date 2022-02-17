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Общество17 февраля 2022 9:46

В Гусеве злостный алиментщик пришел менять паспорт и попал под уголовку

Виктор Сергеев
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Фото: Служба судебных приставов

Жителю Гусева грозит лишение свободы за уклонение от уплаты алиментов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Мужчина уклонялся от обязательств по содержанию сына, не работал, вел асоциальный образ жизни и накопил порядка 500 тысяч рублей задолженности.

Горе-отец скрывался от приставов, однако по достижении 45-летия был вынужден заменить паспорт. Обратившись в МФЦ, он узнал, что выдача нового паспорта приостановлена, так как он находится в розыске.

Мужчина сам пришел к приставам с твердой уверенностью, что ему удастся снять ограничение. Там на него сначала составили административный протокол, а затем - рапорт об обнаружении признаков уголовного преступления. После этого документы направили в суд.