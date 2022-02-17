23 февраля в Калининграде ограничат движение в районе парка Победы

. Фото: Александр Подгорчук

В среду, 23 февраля, в Калининграде из-за проведения праздничного салюта будет ограничено движение транспорта в районе парка Победы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 19.30 до 22 часов движение транспорта прекратится:

- по Гвардейскому проспекту на участке от ул. Ген.-фельдм. Румянцева до ул. Театральной;

- по ул. Ген.-фельдм. Румянцева на участке от ул. Ген. Галицкого до ул. Д. Донского.

Автобусы маршрута № 4 направят по Советскому проспекту, пл. Победы, Ленинскому проспекту, Московскому проспекту, ул. Ген. Буткова и далее по существующему маршруту. В обратном направлении - по Московскому проспекту с разворотом в районе ул. Октябрьской, Ленинскому проспекту, пл. Победы, Советскому проспекту и далее по существующему маршруту.

Автобусы маршрутов № 72, 75 и троллейбусный маршрут № 2 - по ул. Театральной, Ленинскому проспекту, Московскому проспекту. В обратном направлении - по тому же маршруту.

Власти рекомендуют объезжать закрытые участки улично-дорожной сети по Ленинскому проспекту и ул. Театральной.