Калининградцы перестали верить в любовь

Жанр мелодрамы не популярен среди пользователей сервиса «МегаФон ТВ» в Калининграде в рейтинге сериалов и фильмов. К таким выводам пришли специалисты компании, изучив обезличенную статистику онлайн-просмотров в регионе за 2021 год.

Калининградские зрители онлайн-кинотеатра в подавляющем большинстве случаев отдают предпочтение комедиям - на этот жанр приходится 64% от всех просмотров. На втором месте по популярности триллеры – 23%. Мелодрамы только на третьей строчке с результатом чуть более 8% просмотров. Тренд принципиально не меняется в течение года, в том числе и в феврале - накануне Дня всех влюбленных. Психологи объясняют популярность комедии и триллера тем, что в повседневной жизни люди не всегда могут реализовать свои эмоциональные потребности и делают это, просматривая смешное или страшное кино.

«Комедии смотрят для того, чтобы получить удовольствие и стимулировать выработку определенных гормонов: серотонина, окситоцина, эндорфина, дофамина – в совокупности они вызывают прилив сил, эмоциональное ощущение счастья. Очень похожие ощущения испытывают зрители при просмотре триллеров, потому что после надвигающегося напряжения обязательно возникает облегчение», – комментирует клинический психолог Антон Грицай.

По статистике, калининградцы смотрят сериалы в интернете в 18 раз чаще, чем полнометражные фильмы. При этом кино преимущественно выбирают на выходных, а просмотры мыльных опер стабильно высокие в течение недели. Вероятно, это следствие разного хронометража кинолент – выделить 40-60 минут в день на очередную серию ситкома проще, чем 2,5-3 часа на художественный фильм.

Топ сериалов среди жителей региона сформировался благодаря выходам новых сезонов популярных проектов: триллера «Содержанки», комедий «Гранд» и «Ивановы-Ивановы». В категории полнометражного кино три первые строчки занимают премьеры 2021 года: сказка «Последний богатырь: Корень зла», семейный фильм «Пара из будущего» и роуд-муви «Родные».

МегаФон в Калининграде сохраняет лидерство по скорости мобильного интернета среди всех операторов связи. По результатам независимого исследования международной компании Ookla - средняя скорость загрузки информации в сети LTE в четвертом квартале прошлого года превышает 43 Мбит/с. Это значит, что зрители МегаФон ТВ могут наслаждаться просмотром интересных кинолент не только дома, но и в дороге со своих смартфонов на максимальных мобильных скоростях.