Прокуратура требует привлечь к ответственности полицейского из Черняховска, который незаконно применил силу к задержанному

Прокуратура Черняховска требует возбудить уголовное дело в отношении полицейского, который превысил полномочия. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как было установлено, в местный отдел полиции за совершение административного правонарушения был доставлен 26-летний мужчина. При составлении на него протокола сотрудник полиции незаконно применил в отношении задержанного физическую силу.

Материалы по этому делу прокуратура направила в Следственный комитет для решения вопроса об уголовном преследовании полицейского.