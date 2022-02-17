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Общество17 февраля 2022 10:39

Прокуратура требует привлечь к ответственности полицейского из Черняховска, который незаконно применил силу к задержанному

Виктор Сергеев
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Прокуратура Черняховска требует возбудить уголовное дело в отношении полицейского, который превысил полномочия. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как было установлено, в местный отдел полиции за совершение административного правонарушения был доставлен 26-летний мужчина. При составлении на него протокола сотрудник полиции незаконно применил в отношении задержанного физическую силу.

Материалы по этому делу прокуратура направила в Следственный комитет для решения вопроса об уголовном преследовании полицейского.