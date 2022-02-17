Новый детсад в Добровольске обещают достроить к лету

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Здание нового детсада в поселке Добровольске планируется ввести в эксплуатацию уже летом этого года. Об этом сообщила министр образования Светлана Трусенева в ходе рабочего выезда.

Новый детский сад на 80 мест строится рядом с действующей начальной школой. В двухэтажном корпусе разместятся четыре группы младшего и дошкольного возраста. В нем будет современный пищеблок, отдельные актовый и спортивный залы, полноценные уличные игровые площадки. Вместе с детсадом оборудуют модульную газовую котельную, которая обеспечит теплом новостройку и здание соседней начальной школы.

После завершения строительства в рамках проекта отремонтируют и дорогу к учреждениям.