В Гусеве полиция изъяла более 4 тысяч пачек контрафактных сигарет

В Гусеве полицейские изъяли более 4 тысяч пачек немаркированных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Левыми сигаретами на рынке торговала 67-летняя местная жительница. В ее павильоне было изъято 1400 пачек сигарет известных торговых марок общей стоимостью более 127 тысяч рублей.

Еще 2,8 тысячи пачек было обнаружено в магазине на улице Победы, которым заправляла местная 62-летняя предпринимательница.

На пенсионерок завели уголовные дела по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки».