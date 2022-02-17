146 школьников, 77 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За последние сутки в Калининградской области подтверждено 2050 случаев коронавирусной инфекции. 1922 случая выявлено в форме ОРИ, 42 – в форме пневмонии.
Среди заболевших за сутки:
294 ребенка до 18 лет, в том числе:
- 78 неорганизованных детей до 6 лет, в том числе 4 до года;
- 56 детей до 6 лет, посещающих детские дошкольные учреждения;
- 146 школьников;
- 14 студентов до 18 лет;
1756 взрослых, в том числе:
- 77 медицинских работников;
- 104 работника образования;
- 99 сотрудников торговли и общепита;
- 59 работников промпредприятий;
- 45 работников транспорта, водителей;
- 36 работников пищевых предприятий;
- 11 сотрудников предприятий в сфере ЖКХ;
- 14 сотрудников учреждений культуры;
- 20 сотрудников банков;
- 8 работников с/х;
- 2 сотрудника предприятий по оказанию телекоммуникационных услуг;
- 5 сотрудников охранных предприятий
- 6 сотрудников гостиниц;
- 3 сотрудника предприятий по оказанию бытовых услуг;
- 528 иных работающих;
- 390 пенсионеров;
- 50 студентов старше 18 лет;
- 299 неработающих.