146 школьников, 77 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в Калининградской области подтверждено 2050 случаев коронавирусной инфекции. 1922 случая выявлено в форме ОРИ, 42 – в форме пневмонии.

Среди заболевших за сутки:

294 ребенка до 18 лет, в том числе:

- 78 неорганизованных детей до 6 лет, в том числе 4 до года;

- 56 детей до 6 лет, посещающих детские дошкольные учреждения;

- 146 школьников;

- 14 студентов до 18 лет;

1756 взрослых, в том числе:

- 77 медицинских работников;

- 104 работника образования;

- 99 сотрудников торговли и общепита;

- 59 работников промпредприятий;

- 45 работников транспорта, водителей;

- 36 работников пищевых предприятий;

- 11 сотрудников предприятий в сфере ЖКХ;

- 14 сотрудников учреждений культуры;

- 20 сотрудников банков;

- 8 работников с/х;

- 2 сотрудника предприятий по оказанию телекоммуникационных услуг;

- 5 сотрудников охранных предприятий

- 6 сотрудников гостиниц;

- 3 сотрудника предприятий по оказанию бытовых услуг;

- 528 иных работающих;

- 390 пенсионеров;

- 50 студентов старше 18 лет;

- 299 неработающих.