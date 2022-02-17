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Общество17 февраля 2022 13:04

Транспортная полиция: Поезд сбил под Калининградом 45-летнюю жительницу Гурьевска

Пострадавшую доставили в больницу скорой медицинской помощи
Виктор Сергеев
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Стали известны обстоятельства травмирования пешехода на железнодорожных путях в среду, 16 февраля.

Как сообщает пресс-служба транспортной полиции, инцидент произошел около железнодорожного перегона Гурьевск-Новый - Кутузово-Новое.

«Установлено, что 45-летняя жительница Гурьевска вечером шла вдоль железнодорожных путей. Машинист приближающегося поезда сообщением Полесск - Калининград-Пассажирский неоднократно подавал звуковой сигнал повышенной громкости и применял режим экстренного торможения. Однако пешеход не реагировала, избежать столкновения не удалось», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Пострадавшую доставили в больницу скорой медицинской помощи с ушибом мягких тканей головы и левого коленного сустава.