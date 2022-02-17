Власти просят Москву разрешить калининградцам поездки в Литву

Калининградское правительство попросило федеральный оперативный штаб снять ограничения на выезд российских граждан из Калининградской области в Литву через наземные погранпереходы, в том числе транзитом в другие субъекты Российской Федерации, а также в Белоруссию. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Напомним, сейчас калининградцы не могут пересекать границу с Литвой, в том числе для автомобильного транзита в «большую Россию». При этом Литва готова с 31 марта пускать на свою территорию россиян с условием предъявления либо сертификата о вакцинации, либо ПЦР-теста.

«Принимая во внимание специфику географического положения Калининградской области и факт отсутствия авиасообщения с приграничными государствами, предполагаем, что в связи с открытием литовского направления в ближайшее время нарастет острота вопроса выезда автомобильным транспортом через сухопутные границы не только у жителей Калининградской области, но также и у граждан РФ, посещающих наш регион», – отметил вице-премьер Илья Баринов.

Региональные власти уже направили официальное письмо по внесению изменений в распоряжение № 763-р в федеральный оперативный штаб.