Кирху Бранденбурга из поселка Ушаково законсервируют «интересным способом»

Кирха Бранденбурга в Ушаково Фото: Евгений МАСЛОВ

В Калининградской области будет законсервирована и музеефицирована еще одна старинная кирха. Об этом в четверг, 17 февраля, рассказал руководитель Службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов.

Речь идет о кирхе Бранденбурга из поселка Ушаково Гурьевского района, построенной в XIV веке. По словам чиновника, в реестр объектов культурного наследия этот объект включен с наименованием «руины» и сейчас ему требуется консервация.

- Собственник прорабатывает ее варианты. Скоро начнется новый, еще более позитивный этап в работе по сохранению материального наследия поселка, - пояснил Маслов. - Определенные договоренности уже достигнуты, скажу только, что это будет интересный способ консервации и частичной музеефикации, который у нас в области еще не применяли. Все рассчитать и посчитать надо.

Также руководитель Службы охраны ОКН добавил, что кирха сегодня в приличном виде благодаря стараниям волонтеров из «Хранителей руин».