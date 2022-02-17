Коронавирус за сутки выявили в 21 городе Калининградской области

.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
За сутки в Калининградской области было выявлено 2050 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 21 муниципалитете.
Больше всего заболевших в Калининграде – 1266 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 43,
Багратионовский городской округ - 29,
Озерский городской округ – 27,
Балтийский городской округ –49,
Пионерский городской округ – 8,
Гвардейский городской округ - 41,
Полесский городской округ – 27,
Гурьевский городской округ - 97,
Правдинский городской округ – 23,
Гусевский городской округ – 38,
Светловский городской округ – 56,
Зеленоградский городской округ – 97,
Светлогорский городской округ – 23,
Краснознаменский городской округ – 25,
Славский городской округ – 15,
Ладушкинский городской округ – 8,
Советский городской округ - 5,
Мамоновский городской округ – 24,
Черняховский городской округ – 105,
Неманский городской округ – 44,