Коронавирус за сутки выявили в 21 городе Калининградской области

. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За сутки в Калининградской области было выявлено 2050 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 21 муниципалитете.

Больше всего заболевших в Калининграде – 1266 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 43,

Багратионовский городской округ - 29,

Озерский городской округ – 27,

Балтийский городской округ –49,

Пионерский городской округ – 8,

Гвардейский городской округ - 41,

Полесский городской округ – 27,

Гурьевский городской округ - 97,

Правдинский городской округ – 23,

Гусевский городской округ – 38,

Светловский городской округ – 56,

Зеленоградский городской округ – 97,

Светлогорский городской округ – 23,

Краснознаменский городской округ – 25,

Славский городской округ – 15,

Ладушкинский городской округ – 8,

Советский городской округ - 5,

Мамоновский городской округ – 24,

Черняховский городской округ – 105,

Неманский городской округ – 44,