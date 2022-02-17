Житель Гвардейска украл у пенсионерки более 60 тысяч рублей

В Гвардейске полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег с банковского счета местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

25-летний местный житель был в гостях у пожилой женщины, с которой у него сложились доверительные отношения. Злоумышленник знал пароль от телефона и банковского приложения, так как пенсионерка просила его настроить гаджет.

Воспользовавшись моментом, он похитил банковскую карту и мобильный телефон, вошёл в мобильное банковское приложение и перевёл часть денег на свой счёт. Оставшиеся средства он снял через банкомат. Общий ущерб составил 62 тысячи рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.