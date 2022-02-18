Калининградка обворовала бывшего сожителя, чтобы возместить ущерб от ДТП

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В Калининграде полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег с карты местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД,

В полицию обратился 59-летний калининградец, который сообщил, что из его квартиры на улице Хмельницкого пропали наличные, телефон и две банковские карты, с которых были списаны деньги. Ущерб составил 85 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к краже причастна бывшая сожительница потерпевшего. 54-летняя женщина была у него в гостях, а затем обворовала.

По ее словам, деньги она потратила на возмещение ущерба от ДТП. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».