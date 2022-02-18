Калининград
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 февраля 2022 7:52

Калининградка обворовала бывшего сожителя, чтобы возместить ущерб от ДТП

Виктор Сергеев
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег с карты местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД,

В полицию обратился 59-летний калининградец, который сообщил, что из его квартиры на улице Хмельницкого пропали наличные, телефон и две банковские карты, с которых были списаны деньги. Ущерб составил 85 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к краже причастна бывшая сожительница потерпевшего. 54-летняя женщина была у него в гостях, а затем обворовала.

По ее словам, деньги она потратила на возмещение ущерба от ДТП. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».