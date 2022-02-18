Калининградец торговал своей подругой на сайте интим-услуг

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Возмутившись столь наглым попранием прав потребителя, один из неудачливых кавалеров – 41-летний житель Пионерского – отправился жаловаться в полицию. Там интимным мошенником заинтересовались, провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий и задержали молодчика, ранее судимого за кражу, грабеж и разбой. Теперь к этому великолепному букету прибавится еще и 159-я статья УК РФ – уголовное дело уже возбуждено, его фигуранта проверяют на причастность к другим эпизодам мошенничества.