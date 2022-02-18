На Калининград идет циклон «Цейнеп» - самый мощный шторм зимы

. Фото: Александр Подгорчук

В этот раз перерыв между штормами в Калининградской области, похоже, не продлится больше двух суток. Едва нас покинул циклон «Иления», как ему на смену уже выдвинулся новый и куда более сильный атмосферный вихрь. Он получил имя «Цейнеп» (Zeynep).

По данным портала rp5.ru, скорость ветра начнет расти в ночь на субботу. Днем 19 февраля максимальные порывы (по предварительным оценкам) в нашей области могут достичь 27-31 метра в секунду. Это 11 баллов из 12 возможных по шкале Бофорта. Если тревожные прогнозы сбудутся, «Цейнеп» станет самым мощным штормом в Калининградской области за всю зиму.

Атмосферное давление начнет понижаться уже в пятницу и в субботу упадет до 734 миллиметров ртутного столба. Ожидаются дожди, местами - со снегом.

В воскресенье стихия отступит. Скорость ветра не превысит 15 метров в секунду, осадки станут более редкими.

Но и это еще не все. В понедельник синоптики ждут новое усиление ветра до штормовых значений.