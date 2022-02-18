Двух влюбленных из Советска обнаружили мертвыми в гараже

Трагедия произошла в боксе на улице Базарной. Фото: УСКР по Калининградской области

Когда 17-летняя студентка одного из колледжей Советска не вернулась домой, как обычно, к десяти часам вечера, встревоженные родители девушки немедленно начали ее поиски. А поскольку знали, что дочь встречается со своим 18-летним однокашником, первым делом отправились к нему домой. Оказалось, что парень тоже куда-то запропастился. Его мать с отцом решили проверить принадлежащий семье гараж на улице Базарной…

Молодую пару обнаружили в стоявшем в боксе автомобиле с работающим двигателем - юноша и девушка были мертвы. Предполагается, что смерть наступила в результате отравления выхлопными газами, но точно это будет определено после судебно-медицинской экспертизы.

- По данному факту Советским межрайонным следственным отделом управления СКР по Калининградской области организована доследственная проверка, - сообщила официальный представитель правоохранительного ведомства Наталья Гацко. – Детально устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.