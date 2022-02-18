160 школьников, 112 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За последние сутки в Калининградской области подтверждено 2046 случаев коронавирусной инфекции. 1938 случаев выявлено в форме ОРВИ, 27 случаев – в форме пневмонии.

Среди заболевших за сутки:

265 детей до 18 лет, в том числе:

- 66 неорганизованных детей до 6 лет, в том числе 4 до года;

- 39 детей до 6 лет, посещающих детские дошкольные учреждения;

- 160 школьников;

1781 взрослый, в том числе:

- 112 медицинских работников;

- 73 работника образования;

- 90 сотрудников торговли и общепита;

- 59 работников промпредприятий;

- 44 работника транспорта, водителя;

- 35 работников пищевых предприятий;

- 23 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;

- 7 сотрудников учреждений культуры;

- 20 сотрудников банков;

- 6 работников с/х;

- сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;

- 10 сотрудников охранных предприятий;

- 3 сотрудника гостиниц;

- 9 сотрудников санаториев;

- сотрудник предприятия по оказанию бытовых услуг;

- 806 иных работающих;

- 436 пенсионеров;

- 46 студентов старше 18 лет;

- 267 неработающих.