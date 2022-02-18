160 школьников, 112 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Михаил ФРОЛОВ
За последние сутки в Калининградской области подтверждено 2046 случаев коронавирусной инфекции. 1938 случаев выявлено в форме ОРВИ, 27 случаев – в форме пневмонии.
Среди заболевших за сутки:
265 детей до 18 лет, в том числе:
- 66 неорганизованных детей до 6 лет, в том числе 4 до года;
- 39 детей до 6 лет, посещающих детские дошкольные учреждения;
- 160 школьников;
1781 взрослый, в том числе:
- 112 медицинских работников;
- 73 работника образования;
- 90 сотрудников торговли и общепита;
- 59 работников промпредприятий;
- 44 работника транспорта, водителя;
- 35 работников пищевых предприятий;
- 23 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;
- 7 сотрудников учреждений культуры;
- 20 сотрудников банков;
- 6 работников с/х;
- сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;
- 10 сотрудников охранных предприятий;
- 3 сотрудника гостиниц;
- 9 сотрудников санаториев;
- сотрудник предприятия по оказанию бытовых услуг;
- 806 иных работающих;
- 436 пенсионеров;
- 46 студентов старше 18 лет;
- 267 неработающих.