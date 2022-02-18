Полицейские нашли в квартире калининградца 2 кг наркотиков

Полиция штурмом взяла квартиру калинниградца, который занимался распространением наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

31-летний безработный калининградец оптом приобретал наркотики и продавал их через магазин в даркнете. Выйти на наркодельца удалось после задержания одного из закладчиков.

В ходе обысков в квартире поставщика оперативники изъяли гашиш (1 килограмм в оригинальной упаковке, в которой он поступает в Европу из страны происхождения), амфетамин (680 граммов), эфедрон (120 граммов), кокаин (49 граммов), а также ЛСД, мефедрон, альфа-ПВП «соль», масло каннабиса, тетрагидроканнабинол (марихуана). Всего из незаконного оборота удалось вывести 2 килограмма наркотиков.

На мужчину завели уголовное дело, ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.