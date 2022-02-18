Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Александр Подгорчук

За сутки в Калининградской области было выявлено 2046 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 22 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 1022 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 78,

Багратионовский городской округ - 33,

Озерский городской округ – 37,

Балтийский городской округ –154,

Пионерский городской округ – 33,

Гвардейский городской округ - 97,

Полесский городской округ – 51,

Гурьевский городской округ - 64,

Правдинский городской округ – 23,

Гусевский городской округ – 64,

Светловский городской округ – 23,

Зеленоградский городской округ – 124,

Светлогорский городской округ – 42,

Краснознаменский городской округ – 17,

Славский городской округ – 36,

Ладушкинский городской округ – 2,

Советский городской округ - 3,

Мамоновский городской округ – 27,

Черняховский городской округ – 59,

Неманский городской округ – 25,

Янтарный городской округ – 1.