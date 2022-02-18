Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Александр Подгорчук
За сутки в Калининградской области было выявлено 2046 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 22 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 1022 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 78,
Багратионовский городской округ - 33,
Озерский городской округ – 37,
Балтийский городской округ –154,
Пионерский городской округ – 33,
Гвардейский городской округ - 97,
Полесский городской округ – 51,
Гурьевский городской округ - 64,
Правдинский городской округ – 23,
Гусевский городской округ – 64,
Светловский городской округ – 23,
Зеленоградский городской округ – 124,
Светлогорский городской округ – 42,
Краснознаменский городской округ – 17,
Славский городской округ – 36,
Ладушкинский городской округ – 2,
Советский городской округ - 3,
Мамоновский городской округ – 27,
Черняховский городской округ – 59,
Неманский городской округ – 25,
Янтарный городской округ – 1.