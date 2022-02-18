Двое иностранцев не смогли поступить в калининградский вуз и решили податься в Польшу

. Фото: Пограничное управление по Калининградской области

В Багратионовском районе задержали двух иностранцев, которые пытались незаконно попасть в Польшу. Об этом сообщает пресс-служба регионального пограничного управления.

Мужчин обнаружили в районе поселка Боровое при подходе к инженерно-техническим сооружениям. При досмотре у них нашли предметы для преодоления сигнализационного комплекса и копию приказа об отчислении с подготовительных курсов Калининградского государственного технического университета.

«Установлено, что ранее им были аннулированы российские визы и сокращен срок пребывания на территории РФ», - сообщили в пресс-службе пограничного управления.

Багратионовский суд принял решение выдворить их за пределы РФ. До убытия правонарушители будут находиться в Центре временного содержания иностранных граждан в Гвардейске.