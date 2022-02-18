В Калининграде откроют аналог «Сколково»

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде появится инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) «Балтийская долина – Хьюмантек». Как сообщили в пресс-службе правительства, постановление о его создании подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как отмечается, проект реализуется по инициативе Балтийского федерального университета имени Канта, которую поддержал президент России.

- Основными направлениями деятельности инновационного центра станут разработка продуктов и технологий, направленных на повышение качества жизни людей с инвалидностью, высокопродуктивное агро- и аквахозяйство, а также чистая энергетика и технологии конструирования, - отметили в пресс-службе.

Калининградское «Сколково» будет создано за счет регионального бюджета и внебюджетных средств.

- Реализация проекта позволит расширить производство наукоемкой продукции, увеличив ее долю в общем объеме выпуска. Кроме того, она будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества науки и бизнеса, коммерциализации прорывных технологий, созданию новых рабочих мест, - говорится в сообщении.