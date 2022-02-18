Самую большую школу Калининграда должны полностью достроить к 1 апреля

. Фото: Правительство Калининградской области

В пятницу, 18 февраля, губернатор Калининградской области Антон Алиханов посетил стройплощадку самой крупной школы областного центра на улице Рассветной.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, школа № 59 возводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В учреждении на Сельме рабочие сейчас завершают фасадные и отделочные работы, в части помещений уже выставляется мебель, оборудуется столовая.

- Антон Алиханов поручил застройщику ускорить темпы для обеспечения готовности здания к 1 апреля, - отметили в пресс-службе.

По словам министра образования области Светланы Трусеневой, подача заявлений на зачисление детей в школу стартует 1 апреля, а уже 1 сентября школа примет своих первых учеников. Сейчас администрация города Калининграда определяет список улиц и домов, прикрепленных к новому учреждению.

Проектная вместимость будущего общеобразовательного учреждения будет рекордной для Калининграда – 1725 человек (получающих начальное общее образование – 600 человек, основное общее образование – 1125 человек).