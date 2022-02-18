Сварщик из Гурьевского района распродал по частям «Мерседес», который ему отдали в ремонт

27-летний сварщик, проживающий в одном из поселков Гурьевского района, решил заработать на ремонте автомобиля «Мерседес Е 300», принадлежащего жителю соседнего населенного пункта. Однако суммы за кузовные работы ему показалось недостаточно, и он решил попросту продать автомобиль - по частям.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, «мастер» снял с чужого авто крылья, передний и задний бамперы, передние и задние фары, гидроусилитель руля, а также ряд других деталей – в общей сложности на сумму 150 тысяч рублей.

- Похищенные запчасти преступник продавал, размещая объявления на специализированном интернет-сайте, - отметили в полиции.

В отношении сельчанина возбуждено уголовное дело по признакам части 2 статьи 158 УК РФ. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление.