В БФУ имени Канта появился «супердрон» для изучения уникального торфяника в Калининградской области

. Фото: БФУ им. И. Канта

В БФУ имени Канта приобрели новый летательный аппарат «Геоскан 401» для изучения торфяника «Виттгирренский», где располагается карбоновый полигон «Росянка». Как сообщили в университете, дрон оснащен блоком воздушного лазерного сканирования АГМ-МС3, фотоаппаратом Sony А6000 и мультиспектральной камерой RedEdge-MX.

- Оборудование позволит получить цифровые модели местности и рельефа для расчета величины обводнения карбонового полигона. Кроме того, благодаря мультиспектральной камере мы изучим различные вегетационные индексы для определения степени поглощения углерода различными типами растений на этой территории, - сказал доцент Института живых систем БФУ имени Канта Николай Белов.

Карбоновые полигоны – это территории с уникальной экосистемой, созданные для реализации мер контроля климатически активных газов с участием университетов и научных организаций.

В феврале 2021 года Министерство науки и высшего образования Российской Федерации запустило пилотный проект по созданию на территории регионов России карбоновых полигонов для разработки и испытаний технологий контроля углеродного баланса.

Один из карбоновых полигонов создан в Калининградской области.