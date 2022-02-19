Первая гроза года: ночью в Калининграде сверкала молния и громыхал гром

. Фото: Группа Погода и метеоявления в Калининградской области

В ночь на субботу, 19 февраля, в Калининграде была зафиксирована первая в этом году гроза.

По словам очевидцев, "громыхнуло" примерно в 4 часа утра. Вот несколько свежих впечатлений жителей региона из группы "Погода и метеоявления в Калининградской области":

"Жесть! Ночью проснулась от грохота! Испугалась, не знала что и думать!"

"Я в Полесске тоже видела молнию. Думала сначала, что показалось".

"А я видел вчера ночью успело сверкнуть ровно 3 раза и все".

"В 4 утра нормально так шарахнуло и вспышка была очень яркая".

" Чуть с дивана не упал, думал бензоколонка рванула... Еще две такие грозы и все - открывать купальный сезон!"

Во время грозы было зафиксировано резкое усиление ветра, так называемый конвективный шквал. Скорость ветра достигала 28 метров в секунду.