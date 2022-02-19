В Калининграде упавшее от ветра дерево раздавило сразу четыре автомобиля

. Фото: ЯНТАРНЫЙ ДЛБ [Калининград]

В соцсетях появляется все больше фотографий последствий ночного шторма.

Точное число упавших деревьев еще предстоит подсчитать (тем более что ветер не утихает и днем в субботу), но уже сейчас можно констатировать, что в Калининграде пострадали не менее шести автомобилей. Деревья рухнули на машины на улицах Банковской, Леонова и некоторых других.

А в одном из дворов на улице Багратиона старый ствол придавил сразу четыре транспортных средства, припаркованных в линию возле дома. Основной удар принял на себя микроавтобус, который пострадал очень сильно - его буквально расплющило. Остальные авто восстановлению подлежат.

"Все должны быть благодарны этому микрику", - написали в комментариях под постом. На это ответили: "В такие моменты понимаешь ценность гаража".