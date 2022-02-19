В Калининграде ожидаются перебои в телевещании

С 21 февраля до 16 марта (ориентировочно с 10:57 до 12:05) могут возникать неполадки в телевещании, которые способны длиться от нескольких секунд до пяти минут. Об этом сообщили в администрации Калининграда со ссылкой на данные РТРС.

Грядущие помехи, как отмечается, связаны с таким явлением как солнечная интерференция.

- Интерференция возникает когда Солнце, спутник связи и приемная станция на Земле оказываются на одной линии. Дело в том, что наше светило также является мощным источником радиосигналов, и получается, что они как бы накладываются на сигнал со спутника.

В пиковые моменты радиотелевизионные станции переходят на приём сигнала с резервного спутника. При этом не все приемное оборудование телезрителей способно быстро "поймать" восстановившийся сигнал со станции. Телевизоры или приставки с устаревшим программным обеспечением могут накапливать ошибки. Это приводит к замиранию, рассыпанию или полному пропаданию картинки, - объяснили в администрации Калининграда.