В Калининградской области за сутки коронавирусом заболели 2020 человек

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Фото: Мария ЛЕНЦ
За минувшие сутки в Калининградской области подтверждено 2020 случаев коронавирусной инфекции. При этом, как сообщили в региональном оперативном штабе, 1899 случаев выявлено в форме ОРВИ,30 - пневмония. Общее число летальных случаев, по данным министерства здравоохранения Калининградской области, - 1561.
Среди заболевших за сутки:
438 случаев у детей до 18 лет, в том числе:
- 119 неорганизованных детей до 6 лет, в том числе 4 до года;
- 70 детей до 6 лет, посещающих детские дошкольные учреждения;
- 232 школьника;
- 17 студентов;
1582 случаев у взрослых, в том числе:
- 41 медицинский работник;
- 96 работников образования;
- 78 сотрудников торговли и общепита;
- 104 работника промпредприятий;
- 59 работников транспорта, водителей;
- 37 работников пищевых предприятий;
- 17 сотрудников предприятий в сфере ЖКХ;
- 9 сотрудников учреждений культуры;
- 26 сотрудников банков;
- 6 работников с/х;
- 8 сотрудников предприятий по оказанию телекоммуникационных услуг;
- 10 сотрудников охранных предприятий;
- 5 сотрудников гостиниц;
- 1 сотрудник санатория;
- 3 сотрудника предприятий по оказанию бытовых услуг;
- 567 иных работающих;
- 274 пенсионера;
- 45 студентов старше 18 лет;
- 196 неработающих.