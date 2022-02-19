В Калининградской области за сутки коронавирусом заболели 2020 человек

. Фото: Мария ЛЕНЦ

За минувшие сутки в Калининградской области подтверждено 2020 случаев коронавирусной инфекции. При этом, как сообщили в региональном оперативном штабе, 1899 случаев выявлено в форме ОРВИ,30 - пневмония. Общее число летальных случаев, по данным министерства здравоохранения Калининградской области, - 1561.

Среди заболевших за сутки:

438 случаев у детей до 18 лет, в том числе:

- 119 неорганизованных детей до 6 лет, в том числе 4 до года;

- 70 детей до 6 лет, посещающих детские дошкольные учреждения;

- 232 школьника;

- 17 студентов;

1582 случаев у взрослых, в том числе:

- 41 медицинский работник;

- 96 работников образования;

- 78 сотрудников торговли и общепита;

- 104 работника промпредприятий;

- 59 работников транспорта, водителей;

- 37 работников пищевых предприятий;

- 17 сотрудников предприятий в сфере ЖКХ;

- 9 сотрудников учреждений культуры;

- 26 сотрудников банков;

- 6 работников с/х;

- 8 сотрудников предприятий по оказанию телекоммуникационных услуг;

- 10 сотрудников охранных предприятий;

- 5 сотрудников гостиниц;

- 1 сотрудник санатория;

- 3 сотрудника предприятий по оказанию бытовых услуг;

- 567 иных работающих;

- 274 пенсионера;

- 45 студентов старше 18 лет;

- 196 неработающих.